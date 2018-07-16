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عادل عبد الرحمن: كأس العالم ممتع ويجب التعلم منه

الإثنين 16/يوليه/2018 - 01:39 ص
عادل عبد الرحمن: كأس العالم ممتع ويجب التعلم منه
فرنسا وكرواتيا
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الفجر الرياضي
 

أشاد عادل عبد الرحمن نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق بمونديال روسيا، ووصفه بالبطولة الأكثر متعة من حيث التنظيم وظهور منتخبات جديدة على الساحة.

 

وأضاف عبد الرحمن خلال حواره لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": "مونديال روسيا أظهر القوة البدنية العديد من المنتخبات وأبرزها المنتخب الكرواتي وهو ما يدل أن كرة القدم أصبحت علم ولا بد من إعداد اللاعبين بشكل بدني سليم لمواكبة تلاحم المباريات مع تحمل الضغط العصبي".

 

وأوضح: "يجب أن نتعلم دروس من مونديال روسيا لتطوير الكرة المصرية بعد إقامة المنتخب في مدينة بعيدة عن الملاعب التي تستضيف مباريات الفراعنة وهو ما دفع المنتخب ثمنه بالخروج المبكر من كأس العالم".

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