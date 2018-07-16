من بينهم سامباولي وكوبر.. تعرف على رواتب أسوأ مدربي كأس العالم 2018

قدمت بعض المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2018 مستويات فنية سيئة، نتيجة عجز مدربيها قي تطوير طريقة اللعب أو على الأقل محاولة التغيير وتفادي الأخطاء التي ارتكبوها في أول مباراة بالبطولة في دور المجموعات.

ويتقاضى بعض من هؤلاء المدربين رواتب كبيرة نسبيًا وعلى الرغم من ذلك لم يظهروا بشكل جيد وبعضهم تمت إقالته عقب الخروج المذل من الحدث الأكبر عالميًا.

وفيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" رواتب أسوأ مدربي المنتخبات التي شاركت في كأس العالم 2018 بروسيا:

- خورخي سامباولي (الأرجنتين)

يمتلك منتخب الأرجنتين أفضل لاعب في العالم وهو ليونيل ميسي بجانب عدد من اللاعبين المميزين مثل هيجواين وديبالا وأجويرو، ورغم ذلك لم يستطع خورخي أن يقدم مستوى ونتائج جيدة بل بالعكس كثرت التصريحات المثيرة بينه وبين لاعبيه.

وتخطى مرحلة المجموعات بصعوبة بالغة بعد الفوز الصعب على نيجيريا والتعادل مع آيسلندا والخسارة من كرواتيا بثلاثية، ويتقاضى سامباولي راتب "1.7 مليون يورو".

- هيكتور كوبر (مصر)

لم يستفد كوبر من قدرات لاعبي الفراعنة ونجمهم محمد صلاح واكتفى بخطته الدفاعية التي ينتقده عليها الجمهور المصري وخسر الثلاث مباريات وكانت مباراتي روسيا والسعودية هم الأسوء أداءًا ونتيجةً ويتقاضى الأرجنتيني راتب سنوي "1.2 مليون يورو".

- يواكيم لوف (ألمانيا)

تعد تلك البطولة هي الأسوأ لألمانيا ومدربها الوطني الذي لم تظهر بصمته على المنتخب في المونديال وقدم مستوى سيء حيثُ خسر من المكسيك وكوريا الجنوبية وفاز على السويد بهدف قاتل من كرة ثابتة ليخرج من البطولة بأسوأ النتائج، ويتقاضى لوف مرتب "3.8 مليون يورو".

- نبيل معلول (تونس)

لم يقدم منتخب تونس مستوى جيد خلال مشاركته في المونديال وظهرت ثغرات وأخطاء كارثية من وسط الملعب والدفاع ولم يغير معلول من شكل المنتخب أمام بلجيكا وإنجلترا ورغم الفوز على بنما لكن مشاركة تونس كانت سيئة، وراتبه هو 350 ألف يورو سنويًا.

- أوسكار راميريز (كوستاريكا)

يتقاضى راميريز 300 ألف يورو سنويًا، قدم كوستاريكا أداء سيئا خلال مشاركته ولم يحصد سوى نقطة في مرحلة المجموعات بكأس العالم، سجل هدفين ودخل مرماه خمسة أداف وودع البطولة مبكرًا رغم أنه يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين أبرزهم كيلور نافاس حارس ريال مدريد.