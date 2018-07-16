اليوم.. انعقاد المؤتمر الدولي الأول حول التعليم النوعي بالمنيا

تشهد كلية التربية النوعية بجامعة المنيا، اليوم الاثنين انعقاد المؤتمر الدولي الأول للكلية والذي يأتي تحت عنوان: (التعليم النوعي.. الابتكارية وسوق العمل)، يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا ورئيس عام المؤتمر، والدكتورة زينب محمد أمين، عميد كلية التربية النوعية ورئيس المؤتمر.





ويغطي المؤتمر العديد من المجالات البحثية المرتبطة بتخصصات (الإعلام التربوي، وتكنولوجيا التعليم، والاقتصاد المنزلي، والتربية الموسيقية، والعلوم النفسية والتربوية).





وأكدالدكتور حسام فايز، عضو اللجنة العلمية للمؤتمر أن المؤتمر سيشهد مشاركة عدد كبير من الأساتذة والباحثين من مختلف أنحاء الوطن العربي من بلدان الكويت والسعودية وسوريا، إلى الباحثين والأساتذة المصريين، وأن المؤتمر يأتي كخطوة من أجل الخروج بمنتج بحثي وعلمي قادر على المنافسة على الصعيد المحلي والإقليمي وفق معايير الجودة في العملية التعليمية، ومرتبط باحتياجات المجتمع وسوق العمل.