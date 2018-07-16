12 معلومة عن ماهر زين في عيد ميلاده

يحتفل الفنان ماهر زين، اليوم الإثنين، بميلاده السابع والثلاثين.





وفي السطور المقبلة، يستعرض " الفجر الفني " ١٢ معلومات عنه.



١-ولد ماهر في السادس عشر من يوليو ١٩٨١، في لبنان.



٢-يحمل الجنسية السويدية.



٣-في عام ٢٠٠٩، أطلق ألبومه الأول بعنوان "الحمد لله"، ويضم ١٣ أغنية.



٤-في عام ٢٠١٠، حقق شهرة واسعة في ماليزيا، حيث فاز ألبوم Thank You Allah ب 8 جوائز بلاتينية وبلاتين مزدوجة من شركة سونى ميوزيك الاندونيسية.



٥-في مارس عام 2011، أطلق أغنية Freedom والتي استلهمها من ثورات الربيع العربي.



