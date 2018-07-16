12 معلومة عن ماهر زين في عيد ميلاده
يحتفل الفنان ماهر زين، اليوم الإثنين، بميلاده السابع والثلاثين.
وفي السطور المقبلة، يستعرض "الفجر الفني" ١٢ معلومات عنه.
١-ولد ماهر في السادس عشر من يوليو ١٩٨١، في لبنان.
٢-يحمل الجنسية السويدية.
٣-في عام ٢٠٠٩، أطلق ألبومه الأول بعنوان "الحمد لله"، ويضم ١٣ أغنية.
٤-في عام ٢٠١٠، حقق شهرة واسعة في ماليزيا، حيث فاز ألبوم Thank You Allah ب 8 جوائز بلاتينية وبلاتين مزدوجة من شركة سونى ميوزيك الاندونيسية.
٥-في مارس عام 2011، أطلق أغنية Freedom والتي استلهمها من ثورات الربيع العربي.
٦-شارك ماهر زين عرفان مكي في أغنية "أنا اؤمن Believe"، ومسعود كورتس في أغنية "محبوب Beloved".
٧-غنى تتر برنامج "خواطر" للداعية أحمد الشقيري، وتتر برنامجي "عيش اللحظة" و"أحبك ربي" للداعية مصطفى حسنى.
٨-في عام 2013، قام ماهر زين بجولة في كندا التي نظمتها الإغاثة الإسلامية لجمع التبرعات لضحايا الاعصار في الفلبين.
٩-شارك ماهر زين في لندن بمظاهرة مؤيدة للفلسطينيين للمطالبة بإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
١٠- في عام 2014، شارك زين جزء في "سور الصين العظيم تريك 2014" وهي مهمة إنسانية لمدة 10 أيام بالتعاون مع "النداء الإنساني" لجمع التبرعات للمياه النظيفة للأطفال في غزة.
١١-أحيا حفلات موسيقية في أكثر من 21 بلدًا بما فيها: أستراليا والجزائر والبحرين والبوسنة وبلجيكا وكندا ومصر وفرنسا وألمانيا وهولندا والأردن وماليزيا وقطر والسويد وسنغافورة وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وتونس وتركيا.
١٢-زين متزوج ولديه ٣ أطفال هم: آية (2011)، عبد الله (2013)، وياسمين (2016).