ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

12 معلومة عن ماهر زين في عيد ميلاده

الإثنين 16/يوليه/2018 - 01:25 ص
12 معلومة عن ماهر زين في عيد ميلاده
ماهر زين
طباعة
شيماء عطية
 

يحتفل الفنان ماهر زين، اليوم الإثنين، بميلاده السابع والثلاثين.


وفي السطور المقبلة، يستعرض "الفجر الفني" ١٢ معلومات عنه.


١-ولد ماهر في السادس عشر من يوليو ١٩٨١، في لبنان.


٢-يحمل الجنسية السويدية.


٣-في عام ٢٠٠٩، أطلق ألبومه الأول بعنوان "الحمد لله"، ويضم ١٣ أغنية.


٤-في عام ٢٠١٠، حقق شهرة واسعة في ماليزيا، حيث فاز ألبوم Thank You Allah ب 8 جوائز بلاتينية وبلاتين مزدوجة من شركة سونى ميوزيك الاندونيسية.


٥-في مارس عام 2011، أطلق أغنية Freedom والتي استلهمها من ثورات الربيع العربي.


٦-شارك ماهر زين عرفان مكي في أغنية "أنا اؤمن Believe"، ومسعود كورتس في أغنية "محبوب Beloved".


٧-غنى تتر برنامج "خواطر" للداعية أحمد الشقيري، وتتر برنامجي "عيش اللحظة" و"أحبك ربي" للداعية مصطفى حسنى.


٨-في عام 2013، قام ماهر زين بجولة في كندا التي نظمتها الإغاثة الإسلامية لجمع التبرعات لضحايا الاعصار في الفلبين.


٩-شارك ماهر زين في لندن بمظاهرة مؤيدة للفلسطينيين للمطالبة بإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.


١٠- في عام 2014، شارك زين جزء في "سور الصين العظيم تريك 2014" وهي مهمة إنسانية لمدة 10 أيام بالتعاون مع "النداء الإنساني" لجمع التبرعات للمياه النظيفة للأطفال في غزة.


١١-أحيا حفلات موسيقية في أكثر من 21 بلدًا بما فيها: أستراليا والجزائر والبحرين والبوسنة وبلجيكا وكندا ومصر وفرنسا وألمانيا وهولندا والأردن وماليزيا وقطر والسويد وسنغافورة وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وتونس وتركيا.


١٢-زين متزوج ولديه ٣ أطفال هم: آية (2011)، عبد الله (2013)، وياسمين (2016).

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/16/2018 2:38:28 AM