إسلام الشاطر يفجر مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي الجديدة

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، أنه في مفاجأة مدوية ومن العيار الثقيل، بشأن صفقة تعاقد النادي مع ساليف كوليبالى مدافع فريق الكرة الجديد أنها "مضروبة"، خاصة بعد الظهور الباهت للمدافع فى تجربة الفريق اﻷخيرة أمام نجوم المستقبل، حيث ظهر اللاعب بدون سرعات وبطيء وغير قادر على المراوغة واستخلاص الكرة.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن ما يعزز التصريحات حول الصفقة "المضروبة" ما أكده أحد الحسابات المهتمة بالكرة الإفريقية على "تويتر"، بأن السبب وراء تخلي نادي مازيمبي عن مدافعه المالي ساليف كوليبالي، هو تقرير الطاقم الطبي للنادي الذي أوصى بعدم تجديد عقد المدافع بسبب كثرة تعرضه للإصابة وتجدد الإصابات له.

وتابع: " اللاعب غاب عن العديد من المباريات مع مازيمبي ومنتخب مالي لنفس السبب ونسبة مشاركته في الفترة الأخيرة قد تناقصت بشكر كبير".