مناقشة الصورة الذهنية لبرامج اكتشاف مواهب الفضائيات في تربية نوعية المنيا (صور)

شهد قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنيا مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة عائشة ممدوح، والتي تناولت (الصورة الذهنية لبرامج اكتشاف المواهب في الفضائيات العربية وعلاقتها بتشكيل اتجاهات الشباب الجامعي نحوها).





وكان على رأس لجنة المناقشة الدكتور محمد معوض إبراهيم، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس وعميد معهد الجزيرة العالي للإعلام وعلوم الاتصال، والدكتور محمد زين عبد الرحمن عميد كلية الإعلام جامعة بني سويف، والدكتور حنفي حيدر أمين أستاذ الصحافة المساعد ورئيس قسم الإعلام التربوي كلية التربية النوعية جامعة المنيا.





وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج الهامة أبرزها أن أكثر برامج اكتشاف المواهب متابعةً من قبل عينة الدراسة هي البرامج المعنية باكتشاف المواهب (الغنائية) بنسبة 90.7%، تلتها برامج اكتشاف المواهب (الحركية)، وتصدر برنامج (ذي فويس كيدز The Voice Kids) الترتيب الأول بين عينة البرامج موضوع الدراسة.





كما عكست نتائج الدراسة التوجهات الإيجابية للشباب الجامعي نحو تلك البرامج، وعلى هذا فتلك النوعية من البرامج باتت تشهد تزايدًا مستمرًا وتعمل على تحسين صورتها، وهي ناجحة في ذلك بالفعل وفق نتائج الدراسة الحالية، الأمر الذي يستدعي الوقوف على المحتوى الذي تقدمه وتقييمه بشكل يضمن تقديمه في إطار القيم والعادات العامة للمجتمع.





وأوصت الدراسة أنه مع الانتشار المتزايد لهذه البرامج وخصوصًا المستنسخ منها من الغرب، نحتاج لإجراء دراسات حول التأثيرات المستقبلية لمتابعة هذه النوعية من البرامج على الهوية العربية وشخصية الشباب العربي، في ظل النماذج المعولمة التي يعاد تقديهما عبر كثير من برامج اكتشاف المواهب.

ومنحت اللجنة في نهاية المناقشة الباحثة درجة الماجستير في الإعلام التربوي تخصص "الإذاعة والتلفزيون" بتقدير (ممتاز).



