وكيل لاعبين يكشف فشل انتقال مدافع دجلة للزمالك

كشف أسامة فرحات وكيل اللاعبين، تعثر إنتقال محمود مرعي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال فرحات في مداخلة هاتفية ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC": "المهندس ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، رفض بيع محمود مرعي إلى نادي الزمالك في الصيف الجاري، نظرًا لحاجة الفريق لخدماته الموسم المقبل".

وأضاف: " الزمالك بدأ في البحث عن التعاقد مع جديد في الصيف الجاري".