ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وكيل لاعبين يكشف فشل انتقال مدافع دجلة للزمالك

الإثنين 16/يوليه/2018 - 01:10 ص
وكيل لاعبين يكشف فشل انتقال مدافع دجلة للزمالك
وادي دجلة
طباعة
الفجر الرياضي
 

كشف أسامة فرحات وكيل اللاعبين، تعثر إنتقال محمود مرعي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وقال فرحات في مداخلة هاتفية ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC": "المهندس ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، رفض بيع محمود مرعي إلى نادي الزمالك في الصيف الجاري، نظرًا لحاجة الفريق لخدماته الموسم المقبل".

 

وأضاف: " الزمالك بدأ في البحث عن التعاقد مع جديد في الصيف الجاري".

المزيد عن: نجم الجماهير مدافع دجلة رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة ابو المعاطي زكي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/16/2018 2:38:37 AM