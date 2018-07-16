أسامة هيكل عن خلافه مع أسامة شرشر: "مسائل تافهة مينفعش نتكلم فيها"



وأضاف "هيكل" في تصريحات تلفزيونية، الأحد، أنه بالنسبة لنقطة حصول الصحفي على تصاريح للتصوير في الأماكن العامة تم فهمها خطأ، والتصاريح لبعض الأماكن التي تقتضي ذلك، مثل منطقة الهرم الأثرية، حيث يجب الحصول على تصريح من المجلس الأعلى للآثار.



وتابع رئيس لجنة الثقافة والإعلام، أن المهم أن يكون القانون يخرج بصورة محترمة، مؤكدا أنه القانون الأشمل.



وعن خلافه مع النائب أسامة شرشر، قال: "دي مسائل تافهة مينفعش نتكلم فيها"، مشيرا إلى أنه كان موافقا على القانون وتسجيلات المضابط موجودة، ولكنه اعترض أكثر من مرة في الجلسة العامة.

قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، إن قانون الإعلام كان موحدًا، ولكن تم فصله إلى 3 قوانين، وبدأوا في مناقشة القوانين لأكثر من 40 جلسة، وأرسلوه لمجلس الدولة الذي وضع بعض الملاحظات، وتم الأخذ بها كلها.