الدوزي يحقق 10 ملايين مشاهدة في 4 أيام

تمكن نجم الأغنية المغربية عبد الحفيظ الدوزى من كسر حاجز الـ10 ملايين مشاهدة عبر أغنيته المصورة الجديدة "آمر وأنا نغامر، حبيبى عليك نخاطر"، وذلك فى وقت قياسى لم يتجاوز أربعة أيام فقط منذ إطلاقها رسميًّا على موقع يوتيوب.









"آمر" أول كليب عربى يتم إخراجه الـ"One Shot"، وتم العمل على إنتاجه لمدة تجاوزت الثلاثة أشهر، وتصويره في تركيا، كما تعتبر هذه الأغنية أولى إطلالاته الرسمية أمام الجمهور المصرى، إبان قدومه للقاهرة مؤخرًا لتوقيع عقد عمل رسمى مع المنتج المصرى محسن جابر وشركة مزيكا، ليقتحم من خلاله السوق المصرية للمرة الأولى.



