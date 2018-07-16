"اتصالات النواب": 3 آلاف موقع إلكتروني غير رسمي يجب مواجهتهم



وأضاف "بدوي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان، الأحد، أنهم تحدثوا مع رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، على دعم البوابات الإلكترونية للمحافظات، لمقاومة الشائعات.



وتابع رئيس لجنة الاتصالات، أنه على سبيل المثال فإن جريمة تجارة الأعضاء التي قيلت الأيام الماضية كان يجب على محافظة الجيزة أن ترد على هذه الشائعات، لافتا إلى أن البوابات الإلكترونية كان يجب عليها الرد على الشائعات.



وشدد على أن هناك 3 آلاف موقع إلكتروني غير رسمي على الإنترنت، يجب مواجهتهم، مشيرا إلى أن شخص صاحب صالون حلاقة أنشأ موقع أخبار، وأصبح يبتز المسؤولين وتم القبض عليه.

قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات في البرلمان، إن البرلمان يعمل على قانون تداول المعلومات وسيظهر للنور في الفترة المقبلة، مؤكدا أنه للأسف إننا مقصرين في تغطية "السوشيال ميديا".