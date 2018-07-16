بعد برائته من الإرهاب.. فضل شاكر يشكر "الإبراشي" بسبب تضامنه معه

وجه الفنان فضل شاكر، الشكر للإعلامي وائل الإبراشي بسبب تضامنه معه وإيمانه ببرائته من تهمة الإرهاب، كما وجه الشكر للقضاء اللبناني.



وأضاف "شاكر"، خلال كلمة خاصة لبرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد، أن القضاء اللبناني أصدر قرارًا يبرأه من تهم الإرهاب، لافتًا إلى أن برائته ستظهر للجميع إذا انحصر ملفه بالإطار القانوني وليس السياسي.



وصدر القضاء اللبناني حكمه ببراءة المطرب فضل شاكر من تهمة “تشكيل عصابة مسلحة"، ونشر شاكر، عبر صفحته في “فيس بوك”، مساء السبت، صورة عن الحكم الصادر عن الهيئة الاتهامية في جنوبي لبنان، بمنع محاكمته من جرائم تشكيل عصابة مسلحة، والقيام بأعمال إرهابية، وسلب أموال الناس.

