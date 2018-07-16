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أحمد الطيب يكشف أبرز ظواهر المونديال

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:18 ص
أحمد الطيب يكشف أبرز ظواهر المونديال
أحمد الطيب
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الفجر الرياضي
 

كشف المعلق الرياضي أحمد الطيب، عن أبرز ظواهر كأس العالم روسيا 2018، والتي توج بها المنتخب الفرنسي على حساب كرواتيا، بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

 

وقال الطيب في مداخلة هاتفية ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC" : " من أبرز ظواهر المونديال تقنية الفيديو، التي قللت من أخطاء الحكام"، مشيرًا إلى أن تقنية الفيديو من الصعب تطبيقها على مستوى العالم بسبب تكلفتها العالية.

 

وأضاف: "من ظواهر المونديال وجود المسئولين السياسيين وارتباطهم مع منتخبات بلدهم حتى اللحظات الأخيرة، وهو الأمر الذي يظهر أن المسئولي السياسي لا بد أن يكون لديه حس رياضي".

 

وتابع: " خروج المنتخبات الكبيرة مثل ألمانيا وإسبانيا والبرتغال والأرجنتين كان من ظواهر كأس العالم".

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