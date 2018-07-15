أبرز أخبار التوك شو الأحد 15/7/2018: الجنسية المصرية للأجانب بـ7 ملايين جنيه وحقيقة مادة تقليل نسبة الخصوبة لدى الرجال
الإثنين 16/يوليه/2018 - 01:10 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - داليا الحسين - كساب أحمد - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
تعليق مرتضى منصور على قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل 7 ملايين جنيه
قال المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، تعقيبًا على موافقة مجس النواب على منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل 7 مليون جنيه، إن ذلك يحدث في العديد من الدول، متابعًا: "لو اشتريت شقة في المجر بتاخد الجنسية".
أسامة هيكل: قانون الصحافة يعطي الصحفيين حقوق وامتيازات غير مسبوقة
قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن قانون الصحافة والإعلام الجديد في أفضل وضع، ونتيجة جهد عامين، لافتًا إلى أن القانون يساهم في القضاء على صحف بير السلم، واستغلال الشباب، ويساهم في السيطرة على الصحف القبرصية وجعلها تنطبق عليها القواعد المصرية طالما أنها تصدر في مصر.
عبدالمحسن سلامة عن إلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين: خضنا فترة مفاوضات شاقة جدًا (فيديو)
علق عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، على إلغاء البرلمان لعقوبة الحبس الاحتياطي للصحفيين استجابة لنقابة الصحفيين، قائلًا: "خضنا فترة مفاوضات شاقة جدًا، وكان يوجد استجابة كبيرة من قبل مجلس النواب".
نشأت الديهي: مصر شهدت 60 ألف شائعة خلال 3 أشهر فقط
قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه تم رصد 60 ألف شائعة خلال 3 أشهر في مصر، بمعدل 660 شائعة كل 24 ساعة، و27 شائعة في الساعة، وحوالي شائعة كل دقيقتين.
"سلامة": البرلمان استجاب لـ80% من ملاحظات النقابة بشأن قانون الصحافة
أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أنه تم الاستجابة إلى 80% من ملاحظات النقابة، وهذه خطوة إيجابية تحسب للبرلمان.
حقيقة وضع مادة على الخبز لتقليل نسبة الخصوبة لدى الرجال
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الشائعات مثل تغير صوت سارينة الإسعاف، والحديث على أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين صرح بأنه سيضع على رغيف الخبز مادة لتقليل نسبة الخصوبة لدى الرجال، وهذا بالطبع أمر غير صحيح.
اعترفات الأم المتهمة بقتل أطفال المريوطية (فيديو)
اعترفت أماني المتهمة بقتل الأطفال الثلاثة بالمريوطية، أنها من قامت بإلقاء أطفالها في الشارع، موضحة أنها قامت بالكثير من العلاقات مع الرجال وأنجبت منهم ثلاثة أطفال، وبعد ذلك تزوجت من رجل آخر وقامت بكتابة الأولاد باسمه، ولكن لسوء معاملته قامت بالهروب منه.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
تعليق مرتضى منصور على قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل 7 ملايين جنيه
قال المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، تعقيبًا على موافقة مجس النواب على منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل 7 مليون جنيه، إن ذلك يحدث في العديد من الدول، متابعًا: "لو اشتريت شقة في المجر بتاخد الجنسية".
أسامة هيكل: قانون الصحافة يعطي الصحفيين حقوق وامتيازات غير مسبوقة
قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن قانون الصحافة والإعلام الجديد في أفضل وضع، ونتيجة جهد عامين، لافتًا إلى أن القانون يساهم في القضاء على صحف بير السلم، واستغلال الشباب، ويساهم في السيطرة على الصحف القبرصية وجعلها تنطبق عليها القواعد المصرية طالما أنها تصدر في مصر.
عبدالمحسن سلامة عن إلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين: خضنا فترة مفاوضات شاقة جدًا (فيديو)
علق عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، على إلغاء البرلمان لعقوبة الحبس الاحتياطي للصحفيين استجابة لنقابة الصحفيين، قائلًا: "خضنا فترة مفاوضات شاقة جدًا، وكان يوجد استجابة كبيرة من قبل مجلس النواب".
نشأت الديهي: مصر شهدت 60 ألف شائعة خلال 3 أشهر فقط
قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه تم رصد 60 ألف شائعة خلال 3 أشهر في مصر، بمعدل 660 شائعة كل 24 ساعة، و27 شائعة في الساعة، وحوالي شائعة كل دقيقتين.
"سلامة": البرلمان استجاب لـ80% من ملاحظات النقابة بشأن قانون الصحافة
أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أنه تم الاستجابة إلى 80% من ملاحظات النقابة، وهذه خطوة إيجابية تحسب للبرلمان.
حقيقة وضع مادة على الخبز لتقليل نسبة الخصوبة لدى الرجال
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الشائعات مثل تغير صوت سارينة الإسعاف، والحديث على أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين صرح بأنه سيضع على رغيف الخبز مادة لتقليل نسبة الخصوبة لدى الرجال، وهذا بالطبع أمر غير صحيح.
اعترفات الأم المتهمة بقتل أطفال المريوطية (فيديو)
اعترفت أماني المتهمة بقتل الأطفال الثلاثة بالمريوطية، أنها من قامت بإلقاء أطفالها في الشارع، موضحة أنها قامت بالكثير من العلاقات مع الرجال وأنجبت منهم ثلاثة أطفال، وبعد ذلك تزوجت من رجل آخر وقامت بكتابة الأولاد باسمه، ولكن لسوء معاملته قامت بالهروب منه.