13 مسرحا تستعد لاستضافة عروض القومي للمسرح

تقام عروض الدورة الحادية عشرة للمهرجان القومي للمسرح فى 13 دار عرض مسرحى، وهى دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير، ومسرح الجمهورية ، مسرح مركز الهناجر للفنون، مسرح الإبداع الفنى، مسرح الميدان بساحة الأوبرا، هذا بالإضافة للمسارح التابعة للبيت الفنى للمسرح "القومى، ميامى، الغد، أوبرا ملك، متروبول"، وكذلك قاعة صلاح جاهين ، مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية، مسرح مركز الجيزة الثقافى (المسرح – قاعة الفنون).





يذكر أن المهرجان القومى للمسرح تنظمة وزارة الثقافة فى الفترة من ١٩ يوليو الحالى وحتى ٢ أغسطس المقبل برئاسة الدكتور حسن عطية دورة الكاتب محمود دياب .