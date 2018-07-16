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13 مسرحا تستعد لاستضافة عروض القومي للمسرح

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:18 ص
13 مسرحا تستعد لاستضافة عروض القومي للمسرح
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شيماء عطية
 

تقام عروض الدورة الحادية عشرة للمهرجان القومي للمسرح فى 13 دار عرض مسرحى، وهى دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير، ومسرح الجمهورية ، مسرح مركز الهناجر للفنون، مسرح الإبداع الفنى، مسرح الميدان بساحة الأوبرا، هذا بالإضافة للمسارح التابعة للبيت الفنى للمسرح "القومى، ميامى، الغد، أوبرا ملك، متروبول"، وكذلك قاعة صلاح جاهين ، مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية، مسرح مركز الجيزة الثقافى (المسرح – قاعة الفنون). 


يذكر أن المهرجان القومى للمسرح تنظمة وزارة الثقافة فى الفترة من ١٩ يوليو الحالى وحتى ٢ أغسطس المقبل برئاسة الدكتور حسن عطية دورة الكاتب محمود دياب .

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