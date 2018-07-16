عاجل.. رواد السوشيال ميديا يتداولون صورا لـ"صلاح" برفقة فتاة على أحد شواطئ إنجلترا

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للنجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على أحد الشواطئ في إنجلترا مرتدياً شورت قصير.

ونشرت عدة صور لمحمد صلاح، برفقة سيدة ثلاثينية ترتدي ملابس البحر برفقة الفرعون المصري على أحد الشواطئ الإنجليزية.

محمد صلاح ظهر في الصور وهو يرتدي لباسا قصيرا بصحبة السيدة التي التقطت صور السيلفي معه، والتي تبين بعدها أنها كانت برفقة زوجها على نفس الشاطئ الذي كان صلاح يتواجد به.