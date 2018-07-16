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هاني الناظر يكشف حقيقة وجود بيض وأرز بلاستيك

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:46 ص
هاني الناظر يكشف حقيقة وجود بيض وأرز بلاستيك
أرشيفية
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داليا الحسين
 
نفى الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أستاذ الأمراض الجلدية، ما تم تداوله عن وجود بيض وأرز بلاستيك، مؤكدا أنها مجرد شائعات.

وقال "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية DMC، مساء الأحد، إن الفيديو المتداول على في بوك تحت عنوان بيض بلاستيك، هو في الحقيقة بيض فاسد تعرض لمادة كيمائية، مؤكدا أن الدولة لا تستورد البيض، ولدينا اكتفاء ذاتي.

وأوضح أن شائعة انتشار الأرز البلاستيك تم ترويجه العام قبل الماضي في شهر رمضان، وتم تكذيبه، متابعا: "انتشار الشائعات هدفها ضرب شركة منافسة لها".

وتابع: "البيض الفاسد يتم اكتشافه من خلال وضع بيضة في كأس ماء، وإذا عامت على الماء فهذا دليل على أن البيض فاسد، وإذا غمرت فهو سليم".
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