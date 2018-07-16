ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ريمون مقار: لهذا السبب تم تلقيبي بـ"رجل الورقة والقلم"

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:04 ص
ريمون مقار: لهذا السبب تم تلقيبي بـرجل الورقة والقلم
طباعة
مريم الشريف
 
كشف المنتج ريمون مقار، أن تسميته برجل الورقة والقلم يعود إلى أنه لا يتخذ أى قرار إلا بعد حسابه وهذا الأمر اعتاد عليه منذ صغره، تجنبا لأي نتيجة خاطئة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC" أنه لا يحب اتخاذ أي خطوة في حياته إلا بعد التفكير فيها ودراستها جيدا.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/16/2018 2:38:37 AM