ريمون مقار: لهذا السبب تم تلقيبي بـ"رجل الورقة والقلم"

كشف المنتج ريمون مقار، أن تسميته برجل الورقة والقلم يعود إلى أنه لا يتخذ أى قرار إلا بعد حسابه وهذا الأمر اعتاد عليه منذ صغره، تجنبا لأي نتيجة خاطئة.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC" أنه لا يحب اتخاذ أي خطوة في حياته إلا بعد التفكير فيها ودراستها جيدا.