عاجل.. خالد الغندور: حسام حسن مرشح بقوة لتدريب المنتخب

أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك، ومنتخب مصر السابق، على ضرورة النظر إلى مدربي المنتخبات في الخارج واختيار مدرب يكون لديه مميزات قوية في حال اختيار مدرب أجنبي لمنتخب مصر في الفترة القادمة.

وقال "الغندور" في تصريحات في برنامج "شوت مع حتحوت" الذي يقدمه إسلام صادق بشكل استثنائي على راديو مصر 8.77": "يجب أن يكون هناك تخطيط واسع وشامل للكرة المصرية في العشر سنوات القادمة تخرج الكرة المصرية من جو العشوائيات التي تعيشة الأن".

وشدد: "يجب اختيار مدير فني لمنتخب مصر باسلوب يكون بعيد عن منظور العشوائيات حتي تحقق الكرة المصرية ارقاما ناحجة خلال الفترة القادمة فالفترة القادمة تحتاج إلى تركيز عالي في اختيار المدربين الفنين لمنتخب مصر حتى لا نرجع إلى الخلف بدون تقدم محسوب للكرة في مصر".

وأضاف: "في حال اختيار مدرب منتخب من داخل مصر مرجحا من وجة نظرة الشخصية أن يكون حسام حسن هو مدرب منتخب مصر في الفترة المقبلة"، موضحا أن حسام حسن المدير الفنى لفريق المصرى مرشح وبشدة لتدريب الفراعنة فى الفترة المقبلة.