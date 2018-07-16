"الفقي": 70 مليون مصري غير مقتدر ماليًا.. و50% من الطبقة المتوسطة تتآكل (فيديو)



قال الدكتور فخري الفقي، المستشار الأسبق بصندوق النقد الدولي، إن وكالات التصنيف الإئتماني رفعت تصنيف مصر الاقتصادي درجتين، وهذا يعطي رسالة للمستثمر المتواجد بالتوسع في استثمارته لأن المخاطر الاقتصادي قلت.



وأضاف "الفقي"، خلال حواره على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن رفع التصنيف الاقتصادي لمصر جاء نتيجة إشادة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري، خاصة بعد انخفاض معدل التضخم، واستقرر سعر صرف الجنيه أمام الدولار.



وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يعالج الإختلالات المالية مثل سعر الصرف، والاحتياطي النقدي الأجنبي، وإحتواء الدين العام، مضيفًا أن هناك 70 مليون مصر غير مقتدر، وتقوم الدولة بالعمل على خصم سعر الضريبة من الشرائح الأربع الأولى لتحسين الوضع المالي لهم.



وألفت إلى أن برامح الحماية الاجتماعية هامة للغاية، خاصة أن المواطن البسيط يُعاني، لافتًا إلى أن موظف الحكومة تقوم الدولة بدعمه إلى حدًا ما عن العامل في القطاع الخاص، خاصة وأن 50% من الطبقة المتوسطة تتآكل.









