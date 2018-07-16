انضمام ليلى عز العرب إلى فريق عمل مسلسل "كارمن"
الأحد 15/يوليه/2018 - 11:53 م
الفجر الفني
تشارك الفنانة ليلى عز العرب، في مسلسل "كارمن" الذي تخوض به الفنانة ريهام حجاج أولى بطولاتها المطلقة.
وبدأت ريهام تصوير أول مشاهده أمس، ومن المقرر أن تبدأ ليلى
التصوير خلال الفترة القليلة المقبلة ويشارك فى بطولته كل من الفنانة عبير منير، وأحمد
حاتم، وأحمد حلاوة، وشيرين.
مسلسل "كارمن" يدور فى إطار اجتماعى من الدرجة
الأولى، ويناقش العديد من القضايا منها المبادئ والأخلاق فى المجتمع المصرى، حيث يتطرق
المسلسل فى إحدى خطوطه الدرامية لعصر البشوات والبكوات القديم، ويجسد الفنانة أحمد
حلاوة شخصية "الباشا الكبير"، كما تجسد شيرين شخصية سيدة أعمال تمتلك شركة
كبيرة.
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