منافسة شرسة بين الشناوي وإكرامي على حراسة الأهلي أمام تاونشيب

شهدت تدريبات حراس مرمى النادي الأهلي اليوم بمعسكر برج العرب منافسة قوية وشرسة للغاية بين الثنائي محمد الشناوي وشريف إكرامي استعدادا لمواجهة تاونشيب البتسواني في دوري أبطال أفريقيا.

وقاد مصطفى كمال مدرب الحراس تدريب الثلاثي محمد الشناوي الحارس الأساسي، والثنائي شريف إكرامي وعلي لطفي، مركزا بشكل كبير على التصويبات البعيدة وتدريبات رد الفعل خلال مران اليوم.

ومن المقرر أن يختتم النادي الأهلي استعداداته غدا الاثنين على الملعب الرئيسي ببرج العرب في تمام السادسة مساءًا على أن يتم السماح للإعلام بحضور 15 دقيقة منه.