أحمد خيري: "هيبقى عندنا تعليم زي اليابان وأمريكا خلال 14 عامًا"

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن هناك مكتب داخل ديوان عام الوزارة لتلقى شكاوى الطلاب، أو الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي.



وتعهد "خيري"، خلال حواره على فضائية "الحياة"، اليوم الأحد: "هيبقى عندنا تعليم زي اليابان وأمريكا وأوروبا خلال 14 عامًا".



ونوه، إلى أننا سنشعر بتحسن تدريجي في مراحل التعليم الثانوي اعتبارًا من العام المقبل، بينما خلال 3 سنوات سنشهد تغيير الثانوية العامة بالكامل والقضاء على الدروس الخصوصية تمامًا بعد 3 سنوات.

