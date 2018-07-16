ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أحمد خيري: "هيبقى عندنا تعليم زي اليابان وأمريكا خلال 14 عامًا"

الأحد 15/يوليه/2018 - 11:42 م
أحمد خيري: هيبقى عندنا تعليم زي اليابان وأمريكا خلال 14 عامًا
أحمد خيري
طباعة
رقية جمال
 
قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن هناك مكتب داخل ديوان عام الوزارة لتلقى شكاوى الطلاب، أو الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وتعهد "خيري"، خلال حواره على فضائية "الحياة"، اليوم الأحد: "هيبقى عندنا تعليم زي اليابان وأمريكا وأوروبا خلال 14 عامًا".

ونوه، إلى أننا سنشعر بتحسن تدريجي في مراحل التعليم الثانوي اعتبارًا من العام المقبل، بينما خلال 3 سنوات سنشهد تغيير الثانوية العامة بالكامل والقضاء على الدروس الخصوصية تمامًا بعد 3 سنوات.
المزيد عن: مصر الثانوية العامة التوك شو اخبار مصر أحمد خيري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم
فرنسا
4
x
17:00
2
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/16/2018 12:30:02 AM