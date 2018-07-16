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البيت الأبيض يعلن عن موعد المؤتمر الصحفي بين بوتين وترامب

الأحد 15/يوليه/2018 - 11:38 م
البيت الأبيض يعلن عن موعد المؤتمر الصحفي بين بوتين وترامب
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وكالات
 
أعلن البيت الأبيض في بيان، اليوم الأحد، أن المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، من المقرر عقده في هلسنكي في الساعة 16:50 بالتوقيت المحلي [يتوافق مع توقيت موسكو]، ويأتي ذلك وفقاالجدول الزمني للرئيس الأمريكي.

وقال البيت الأبيض، "وفقا للجدول الزمني، سيجتمع الرئيسان يوم الاثنين على انفراد في الساعة 13:20، وعند الساعة 14:50 سيتناول الرئيسان معا وجبة الغذاء. وفي الساعة 16:20، ينبغي أن يبدأ المؤتمر الصحفي.

ومن الجدير بالذكر، أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد 16يوليو بمدينة هلسنكي الفنلندية.

وينوي قادة البلدين بحث أفاق تنمية العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأيضا مناقشة الموضوعات الراهنة على الأجندة الدولية.
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