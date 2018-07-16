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طنطا يتعادل مع سبورتنج كاسل وديا بحضور الجماهير

الأحد 15/يوليه/2018 - 11:31 م
طنطا يتعادل مع سبورتنج كاسل وديا بحضور الجماهير
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سارة سالم
 

تعادل فريق طنطا بقيادة عبدالناصر محمد ايجابيا مع نظيره سبورتنج كاسل الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث، والذي يقوده "أينو" فنيا، في المباراة الودية التي جمعتهما علي ملعب نادي طنطا الرياضي عصر اليوم.


أفتتح أهداف المباراة هشام البنا لفريقه سبورتنج، ثم تعادل ميدو جمال لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي ١/١، وفشل الفريقان في أحراز اي تقدم بالشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي.


شهدت المباراة حضور عدد من الجماهير، التي قامت بتشجيع الجهاز الفني بقيادة عبدالناصر محمد، الذي رد لهم التحية، وقاموا بتشجيع لاعبي الفريق وطالبوهم بالعودة الدورى العام، كما قامت الجماهير بالنداء علي محمد أبوفريخة أمين الصندوق بالنادي، الذي أجتمع بهم وأستمع الي مطالبهم ووعدهم بتنفيذ كافة المطالب، وطلب منهم الوقوف بجانب الفريق للعودة سريعا ببطولة الدوري.


أدار المباراة محمد مخلص، وعاونه وليد فايز، ومحمد القراقصي.


يذكر أن طنطا خاض حتي الأن ٥ وديات أستعدادا لدوري القسم الثاني، منهم 3 فوز، وهزيمة وتعادل.

طنطا يتعادل مع سبورتنج كاسل وديا بحضور الجماهير
طنطا يتعادل مع سبورتنج كاسل وديا بحضور الجماهير
طنطا يتعادل مع سبورتنج كاسل وديا بحضور الجماهير
طنطا يتعادل مع سبورتنج كاسل وديا بحضور الجماهير
طنطا يتعادل مع سبورتنج كاسل وديا بحضور الجماهير
طنطا يتعادل مع سبورتنج كاسل وديا بحضور الجماهير
طنطا يتعادل مع سبورتنج كاسل وديا بحضور الجماهير
طنطا يتعادل مع سبورتنج كاسل وديا بحضور الجماهير
طنطا يتعادل مع سبورتنج كاسل وديا بحضور الجماهير
طنطا يتعادل مع سبورتنج كاسل وديا بحضور الجماهير
المزيد عن: مظاليم كورة طنطا سبورتنج كاسل رياضة
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