"صندوق النقد": لابد أن يصل النمو الشامل إلى 7% حتى يشعر المواطن بالإصلاح الاقتصادي

قال سوبر لال، رئيس بعثة صندوق النقد لمصر، إن مصر لديها القدرات لأن تصبح من أكثر الاقتصادات الناشئة عالميًا وليس إقليميًا فقط.



وأكد "لال"، خلال مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأحد، أن ما تقوم به مصر بداية قوية، وأنه سوف يوفر ما يعادل 700 ألف فرصة عمل للشباب، ويحسن المستوى المعيشي.



وأضاف أنه لابد أن يكون هناك نمو شامل يقدر بـ7% حتى يشعر المواطن المصري بالإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن كل الإجراءات التي تتم في مصر تقلل فرص الفساد، بعد تحسين الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أنه لابد أن يتم الإنفاق أكثر على الصحة والتعليم حتى يشعر المواطن بالتحسن الاقتصادي.

