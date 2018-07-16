ترامب: لا أضع توقعات عالية للقمة مع بوتين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أنه لا يضع "توقعات عالية" للقمة المرتقبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، الإثنين.



جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية نشرتها شبكة "سي بي إس" الأمريكية، اليوم.



وقال الرئيس الأمريكي: "سأذهب (إلى لقاء بوتين) بتوقعات محدودة، لن أضع توقعات عالية".



وأضاف: "أعتقد أنه أمر جيد أن ألتقي به. أنا أؤمن بالاجتماعات".



وتابع موضحًا: "أعتقد أن عقد اجتماع مع الزعيم كيم (جونغ أون زعيم كوريا الشمالية) كان أمرًا جيدًا".



وزاد: "أعتقد أن عقد لقاءات مع رئيس الصين (شي جين بينغ) كان أمرًا جيدًا للغاية. أعتقد أنه أمر جيد بالفعل لذا فقد عقدت اجتماعات مع روسيا والصين وكوريا الشمالية وأؤمن بها، ولن يخرج منها شيء سيئ، وربما يخرج بعض الخير".



من جهتها، نقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، قوله إنّ "واشنطن لا تنتظر تحقيق نتائج ملموسة من القمة".



ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان خلال لقائهما الملفين السوري والأوكراني، بالإضافة إلى قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.



وكان ترامب استبعد مرارًا أن تكون روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية عام 2016 لمساعدته في الفوز بالرئاسة أمام منافسته هيلاري كلينتون.



غير أنّ تحقيقات أمريكية تنظر في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا بانتخابات 2016، أو أن الرئيس الأمريكي عرقل تحقيقًا حول القضية نفسها، من خلال طرد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، السابق جيمس كومي في مايو أيار 2017.