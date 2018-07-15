الدوزي يتخطى 10 ملايين مشاهدة في 4 أيام بـ"آمر"

تمكن نجم الأغنية المغربية عبد الحفيظ الدوزى من كسر حاجز الـ10 ملايين مشاهدة عبر أغنيته المصورة الجديدة "آمر"، وذلك فى وقت قياسى لم يتجاوز أربعة أيام فقط منذ إطلاقها رسميًّا على موقع يوتيوب.

أغنية "آمر" من كلمات و ألحان وتوزيع الفنان جلال الحمداوي الذي بصم على عدد كبير من الأغاني المغربية الناجحة التي وصلت إلى العالمية، ويستمر بهذه الأغنية الديو الناجح مع الدوزي عقب مجموعة من الألبومات والأغاني الناجحة التي كان من بينها إعادة توزيع أغنية "العيون عينيا"، و"ماني زعفان" و "مينا" وتجاوزت الأخيرة حاجز الـ25 مليون مشاهدة.





"آمر" من توقيع المخرج التركي بدرن كزل وهو أول كليب عربى يتم إخراجه بتقنية "one shot" في مدة تجاوزت الثلاثة أشهر، والذي اختار له المخرج تركيا لتصويره كما تعتبر هذه الأغنية أولى إطلالات الدوزي الرسمية أمام الجمهور المصرى، إبان قدومه للقاهرة مؤخرًا لتوقيع عقد عمل رسمى مع المنتج المصرى الكبير محسن جابر وشركة مزيكا، ليقتحم من خلاله السوق المصرية للمرة الأولى.





الدوزى تربع على عرش الأغنية المغربية مؤخرًا بحصوله على لقب أفضل مطرب مغربى لعام 2017 مرتين فى نفس العام، الأولى بجائزة الموروكان ميوزيك أوورد فى الداخل المغربى، والأخرى عالميًّا عبر جائزة الداف باما الألمانية، كما تم اختياره لتقديم الأغنية الدعائية الرسمية لكأس العالم بنسختها المغربية مع النجم العالمى جيسون ديرولو، ويمتد مشواره الفنى لأكثر من عقدين، حصيلتها أكثر من 15 ألبومًا.