لحظة وصول رونالدو إلى تورينو (فيديو)
الأحد 15/يوليه/2018 - 10:40 م
وكالات
أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد، رسميا وصول لاعبه الجديد النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى مدينة تورينو، تحضيرا لتقديمه يوم غدا.
ونشر يوفنتوس عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"
مقطع فيديو للطائرة الخاصة وهي تحط في المطار قبل أن ينزل منها رونالدو.
Qui Caselle 📍 E' arrivato! Bem-vindo, @Cristiano! #CR7JUVE pic.twitter.com/tdBNZLJ3wp— JuventusFC (@juventusfc) July 15, 2018
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