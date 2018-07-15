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"سلامة": البرلمان استجاب لـ80% من ملاحظات النقابة بشأن قانون الصحافة

الأحد 15/يوليه/2018 - 10:49 م
سلامة: البرلمان استجاب لـ80% من ملاحظات النقابة بشأن قانون الصحافة
عبد المحسن سلامة
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داليا الحسين
 
أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إنه تم إلغاء مادة الحبس الاحتياطي بما يتوافق مع الدستور، موضحًا أن النص الدستوري يقول إنه لا يجوز الحبس في قضايا نشر إلا في ثلاث حالات التمييز والتحريض على العنف والخوض في الأعراض الشخصية.

وأوضح "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الأحد، أن تعديلات القانون جاءت بعد عدة اجتماعات بمجلس النقابة حول قانون الصحافة والإعلام وأبدي ملاحظاته الأساسية والجوهرية وطرحت على الجهات المعنية وأولها مجلس النواب.

وتابع: "هناك نص يؤكد على ضرورة الحصول على تصريح قبل تصوير أي حدث، وهذا كلام مجافي المنطق وطبيعة العمل الصحفي والإعلامي بشكل عام، لأن هناك أحداث طارئة تحدث مثل الحوادث المفاجئة فهنا من غير المقبول أن أطلب من الصحفي تصريح"، منوها أنه تم الاستجابة لهذه الملاحظة وأصبح الأساس هو السماح والاستثناء يكون في الأماكن التى تتطلب ذلك.

وأكد نقيب الصحفيين أنه تم الاستجابة إلى 80% من ملاحظات النقابة، وهذه خطوة إيجابية تحسب للبرلمان.
المزيد عن: نقابة الصحفيين مصر قانون الصحافة الكاتب عبد المحسن سلامة الحبس الاحتياطى
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