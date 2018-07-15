ضبط 1065 مخالفة مرورية في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور المحافظة، تنفيذا لتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، من ضبط 1065 مخافة مروية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى علي الطرق الصحراوية والزراعية والشوارع والميادين الرئيسية.





وأسفرت مجهودات الحملة التى قادها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1065 مخالفة مرورية متنوعة وشملت308 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و54 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و49 مخالفة انتظار خاطئ وحجز13 سيارة و124 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو36 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 17 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و28 رخصة لمخالفة البيئة و89 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 28رخصة لمخالفة خط السير و42 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و19 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 11 رخصة للسير يسار الطريق.



