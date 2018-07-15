"مصر تستطيع".. موسم جديد لـ أحمد فايق على dmc من اليابان

نشر الإعلامي أحمد فايق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، البرومو الخاص ببرنامجه "مصر تستطيع"، والذي ينطلق في موسمه الثاني على قناة dmc العامة.





ويستعرض البرومو رحلة فايق في اليابان، حيث أعد هناك حلقات موسمه الأول بلقاءات مع العلماء المصريين في اليابان؛ "للتعرف على تجربتهم في كوكب اليابان الشقيق"، بحسب وصف فايق لهم.





وأكد فايق، حسب تدوينته، أن البرنامج يذاع قريبا على شاشة dmc بواقع حلقتين أسبوعيا، موضحا أن الموسم الثاني مختلف في الشكل والتفاصيل عن الموسم الأول الذي عرض على شاشة النهار، لكن الفكرة واحدة، بحسب تأكيده.





وحاز البرومو المنشور على صفحتي فايق وdmc عددا كبيرا من المشاهدات والمشاركات بلغت في الساعات الأولى 60 ألف مشاركة.





وبين تعليقات التهاني، حازت تعليقات أخرى مساحة واسعة من ردود الفعل، أكثرها يعتبر البرنامج بارقة الأمل في كل ما هو إيجابي، منها ما قاله أحمد: "بنشوف مصر بطريقة مختلفة، بنحبها أكتر في مصر تستطيع"، وما كتبته تغريد: "طاقة إيجابية غريبة بيبثها البرنامج في كل اللي بيتابعه.. بالتوفيق".





وطالبت مي توفيق بتخصيص جزء لبرنامج للمواهب المدفونة والعلماء الموجودين في الداخل، وقالت: "مصر تستطيع بابنائها في الداخل كمان.. دوروا عليهم هتلاقوا منهم كتير".