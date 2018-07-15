ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

منى عراقي على شاشة "النهار" قريبا.. وبرنامجها مسجل

الأحد 15/يوليه/2018 - 10:35 م
منى عراقي على شاشة النهار قريبا.. وبرنامجها مسجل
طباعة
الفجر الفني
 
قال محمد عبدالوهاب، المدير التنفيذي لشبكة تليفزيون "النهار"، إن جلسات العمل مع الإعلامية منى عراقي لا زالت جارية حتى الآن، بشأن الاتفاق على التفاصيل النهائية للبرنامج.

وأوضح عبدالوهاب، في تصريحات صحفية، أن موعد البرنامج لم يتحدد بعد، لكنه ينطلق على الشاشة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الإدارة لم تستقر على اسم البرنامج أيضًا، حيث تدرس أسماء مرشحة عدة لاختيار واحدٍ منها.

وأشار إلى أن البرنامج يُعرض مسجلًا،وليس على الهواء مباشرة، حيث إن هذه النوعية من البرنامج تتناسب طبيعتها مع البرامج المسجلة.

وانت الإعلامية منى عراقي، انضمت إلى شبكة تليفزيون "النهار"، مطلع يونيو الماضي، لتقديم برنامج جديد، بعدما كانت تقديم برنامج "انتباه" عبر شاشة "المحور".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم
فرنسا
4
x
17:00
2
كرواتيا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/15/2018 11:00:01 PM