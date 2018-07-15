منى عراقي على شاشة "النهار" قريبا.. وبرنامجها مسجل

قال محمد عبدالوهاب، المدير التنفيذي لشبكة تليفزيون "النهار"، إن جلسات العمل مع الإعلامية منى عراقي لا زالت جارية حتى الآن، بشأن الاتفاق على التفاصيل النهائية للبرنامج.





وأوضح عبدالوهاب، في تصريحات صحفية، أن موعد البرنامج لم يتحدد بعد، لكنه ينطلق على الشاشة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الإدارة لم تستقر على اسم البرنامج أيضًا، حيث تدرس أسماء مرشحة عدة لاختيار واحدٍ منها.





وأشار إلى أن البرنامج يُعرض مسجلًا،وليس على الهواء مباشرة، حيث إن هذه النوعية من البرنامج تتناسب طبيعتها مع البرامج المسجلة.





وانت الإعلامية منى عراقي، انضمت إلى شبكة تليفزيون "النهار"، مطلع يونيو الماضي، لتقديم برنامج جديد، بعدما كانت تقديم برنامج "انتباه" عبر شاشة "المحور".