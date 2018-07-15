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محافظ دمياط يشكل لجنة لإعادة فحص الأكشاك المقامة بمدينة رأس البر

الأحد 15/يوليه/2018 - 10:36 م
محافظ دمياط يشكل لجنة لإعادة فحص الأكشاك المقامة بمدينة رأس البر
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه
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هند الشيال
 
أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الأحد، قرار رقم ٣٤٨ لسنة ٢.١٨، بتشكيل لجنة لإعادة فحص الأكشاك المقامة داخل مدينة رأس البر والمرخص بها كإشغال مؤقت.

وتشكل اللجنة برئاسة عضو من إدارة التفتيش المالي والاداري بالديوان العام وبعضوية كلا من رئيس قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر وعضو قانوني من الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

علي أن تكون مهمة اللجنة فحص الأكشاك المقامة داخل مدينة رأس البر والمرخص بها كإشغال مؤقت وإعداد جدول بحصرها شاملا مساحة كل كشك وموقعه واسم شاغله والقيمة التقديرية المقترحة كمقابل اشغال.
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