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أسامة هيكل يكشف حالات حبس الصحفيين في القانون الجديد (فيديو)

الأحد 15/يوليه/2018 - 10:34 م
أسامة هيكل يكشف حالات حبس الصحفيين في القانون الجديد (فيديو)
أسامة هيكل
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داليا الحسين
 
قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بـ مجلس النواب، إن قانون الصحافة والإعلام الموحد يمنع حبس الصحفيين إلا في حالات محددة منها التحريض على العنف والتمييز وفقا للدستور، مشيرًا إلى أنه استجاب لطلب نقابة الصحفيين بإلغاء مادة الحبس الاحتياطي.

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الأحد، أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة ولكنه إجراء احترازي، منوهًا أن قانون الصحافة والإعلام الموحد نوقش بمجلس النواب خلال شهر رمضان الماضي ثم عرض على مجلس الدولة الذي أبدى عدة ملاحظات متعلقة بالشكل والمضمون.


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