الغواص المصري عن شائعة مشاركته في إنقاذ أطفال الكهف بتايلاند: شرف عظيم لا ندعيه

رد الغواص المصري خالد زكي، على شائعات مشاركته في إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند، قائلًا: "شرف عظيم لا ندعيه ولا نستحقه".





وأوضح "زكي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأحد، أنه خبير في الغوص ومصنف دوليًا كغواص محترف، بالإضافة إلى أنه مصور محترف تحت المياه، ويجوز هذا ما ساعد على الربط بين وجوده في تايلاند ومشاركته في عملية إنقاذ الأطفال في الكهف.



