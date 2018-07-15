هاجر الشرنوبي تخطف الأنظار بلمسه مورا في أحدث "فوتوسيشن" (صور)

ظهرت الفنانة هاجر الشرنوبي، في أحدث اطلالة تصويرية لها، وهي ترتدي فستان أسود من أحدث تصميمات هذا العام وذلك من تصميم محمد نور وأيضاً كان للميكب والتجميل طابع خاص ومختلف لانه كان من لمسه خبيره الميكب والتجميل مورا وهو عبارة عن هدوء وعدم المبالغة في الميكب ويتميز بالبساطه وأيضا تصفيف الشعر فكان له رونق مختلف يعد من أحدث القصات لهذا العام وكان ذلك بعدسه المصور الفوتوغرافي معاذ محمد.





يذكر في النهاية أن الفنانه هاجر الشرنوبي قد شاركت في مسلسل نسر الصعيد، و كلبش، و وغيرها من الأعمال الفنية.