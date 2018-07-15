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عبدالمحسن سلامة عن إلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين: خوضنا فترة مفاوضات شاقة جدًا (فيديو)

الأحد 15/يوليه/2018 - 10:29 م
عبدالمحسن سلامة عن إلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين: خوضنا فترة مفاوضات شاقة جدًا (فيديو)
عبد المحسن سلامة
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أمنية فوزي
 
علق عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، على إلغاء البرلمان لعقوبة الحبس الاحتياطي للصحفيين استجابة لنقابة الصحفيين، قائلًا: "كنا نرفض هذه المادة، ومنطقنا كان عادلًا جدًا في الرفض، ومجلس الدولة رفض أيضًا".

وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأحد، أنهم كان لديهم 10 ملاحظات على مواد قانون تنظيم الصحافة، وكانوا ملتزمين بنص الدستور.

وتابع: "خوضنا فترة مفاوضات شاقة جدًا، وكان يوجد استجابة كبيرة من قبل مجلس النواب".
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