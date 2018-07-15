محافظ دمياط يعلن إقامة حفل تكريم لأوائل الشهادات الإعدادية والدبلومات الأربعاء المقبل
الأحد 15/يوليه/2018 - 10:28 م
هند الشيال
أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الأحد، خلال اجتماعه مع السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عن إقامة حفل لتكريم اوائل الشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٨٢٠١٧ يوم الاربعاء المقبل.
وذلك بمدرسة دمياط الاعداديه بنين،وتقدم المحافظ بخالص التهاني للطلبة والطالبات أوائل الشهادات بالمرحلتين الاعداديه والثانوية العامة والفنية على هذا التفوق والتميز متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق والسداد.
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