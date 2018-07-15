عاجل..غارة إسرائيلية تستهدف موقعًا عسكريًا في ريف حلب

أعلنت وكالة الأنباء السورية، مساء اليوم الأحد، استهداف موقعًا عسكريًا، شمال مطار النيرب في ريف حلب، بغارة إسرائيلية، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".



ويذكر أن نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية في سوريا بمشاركة بريطانيا وفرنسا، استهدفت خلالها مواقع عسكرية تابعة للقوات السورية