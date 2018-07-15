وعد البحري تكشف تفاصيل ألبومها الجديد في مؤتمر صحفي

تحتفل المطربة وعد البحري، بطرح ألبومها "فرحتي بيك"، في مؤتمر الصحفي تقيمه عصر الثلاثاء المُقبل، بمقر شركة "مزيكا" المنتجة للآلبوم.





ويتضمن ألبوم وعد البحري الجديد 10 أغان، تتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار والشباب، ويعد هذا أول ألبوم غنائي لها بعد قرار العودة من الاعتزال الذي اتخذته بداية العام الجاري 2018.





ومن بين أغاني الألبوم أغنية "انت معايا"، التي غنتها لابنها "عيسى"، وتتعاون وعد في الألبوم مع 3 موزعين فقط، وهم: أسامة عبدالهادي وأحمد عبدالسلام وعمرو عبدالفتاح، والميكساج: فادي التمساح، والماسترينج: أسامة الهندي.