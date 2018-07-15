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"الزراعة": الناموس والبعوض وراء انتشار مرض الجلد العقدي

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:20 م
الزراعة: الناموس والبعوض وراء انتشار مرض الجلد العقدي
الدكتور حامد عبد الدايم
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كساب أحمد
 
قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الأطباء البيطريين منتشرين في المحافظات التي إنتشر بها مرض الجلد العقدي مثل الفيوم وبني سويف، مشيرًا إلى أن "الزراعة" تستجيب لأي شكوى يتقدم بها المزراع حول هذا المرض.

وأضاف "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن هناك لجنة من وزارة الزراعة قامت بزيارة الأماكن المتواجد بها مرض الجلد العقدي وتأكدت من وجود العلاج اللازم لهذا المرض، مشيرًا إلى أن أي مزراع يُعاني من هذا المرض عليه أن يتصل بالخط الساخن للوزارة وهو 19561.

ولفت إلى أن الناقل الرئيسي لمرض الجلد العقد هو الناموس والبعوض، ولابد من رش الترع التي لقتل هذه الحشرات.


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