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فجر السعيد توجه رسالة خاصة لرئيس الوزاء الكويتي

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:14 م
فجر السعيد توجه رسالة خاصة لرئيس الوزاء الكويتي
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شيماء عطية
 
دعت الكاتبة الكويتية فجر السعيد رئيس وزراء الكويت بدعم المنتخب الكويتي لكرة القدم بعد مشاركة أربع دول عربية في كأس العالم.

وكتبت "فجر" عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "سمو رئيس وزراء الكويت حفظك الله ورعاك ... عقب ما شفت مع الشعب مباريات كأس العالم.. ماحسيت بالغيره اللي حسينا فيها واخوانا العرب يلعبون وكرواتيا توصل النهائيي وأحنا نعيش على الأطلال... طويل العمر ماودك تركب مكينة #فراري عالرياضه الكويتيه وتطلقها عالمياً وتسوي معروف بهالشعب الطيب".
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