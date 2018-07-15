فجر السعيد توجه رسالة خاصة لرئيس الوزاء الكويتي

من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟

كارما 91.664% ليلة هنا وسرور 1.1661% حرب كرموز 5.7517% قلب أمه 0.7327% أبلة طمطم 0.685500000000005%