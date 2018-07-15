سامح عاشور يصل عزاء قدرى أبو حسين بمسجد عمر مكرم (صور)
الأحد 15/يوليه/2018 - 09:17 م
آيات عامر تصوير ياسمين عليوة
وصل منذ قليل، الدكتور سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، لعزاء قدري ابو حسين محافظ حلوان الأسبق، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.
وتقام اليوم الأحد، مراسم عزاء قدرى أبو حسين محافظ حلوان الأسبق، ورئيس حزب مصر بلدى، وعضو المجلس الأعلى لنقابة الأشراف، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.
وكان الراحل قدرى أبو حسين، وافقته المنية يوم الإثنين الماضى، وتم تشييع الجنازة من منزل العائلة بشارع البحر بمركز أخميم فى محافظة سوهاج، عقب صلاة العصر من مسجد السوق، فيما أقيم عزاء للعائلة بمنزلها بأخميم فى محافظة سوهاج.
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