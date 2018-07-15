تعليق رئيس "المعاهد الأزهرية" على نسبة نجاح الثانوية

علق الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على نسبة نجاح الثانوية الأزهرية 63.8%، قائلًا: "نسبة عادية وليست مرتفعة، وأتمنى أن تزيد عن ذلك".



وأضاف "عباس"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأحد: "شهدنا في السنوات السابقة نسبة نجاح غاية في التدني، وبدأنا مرحلة الإصلاح وأصبح هناك تقدم".



ولفت إلى أن 10 مناطق كاملة خلت تمامًا من أي مخالفات خلال امتحانات الثانوية الأزهرية، وأن باقي المناطق تم خفض المخالفات فيها لأكثر من 20%.

