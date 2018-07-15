ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعليق رئيس "المعاهد الأزهرية" على نسبة نجاح الثانوية

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:14 م
تعليق رئيس المعاهد الأزهرية على نسبة نجاح الثانوية
الشيخ صالح عباس
طباعة
أمنية فوزي
 
علق الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على نسبة نجاح الثانوية الأزهرية 63.8%، قائلًا: "نسبة عادية وليست مرتفعة، وأتمنى أن تزيد عن ذلك".

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأحد: "شهدنا في السنوات السابقة نسبة نجاح غاية في التدني، وبدأنا مرحلة الإصلاح وأصبح هناك تقدم".

ولفت إلى أن 10 مناطق كاملة خلت تمامًا من أي مخالفات خلال امتحانات الثانوية الأزهرية، وأن باقي المناطق تم خفض المخالفات فيها لأكثر من 20%.
المزيد عن: نسبة نجاح الثانوية الأزهرية مصر الشيخ صالح عباس التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم
فرنسا
4
x
17:00
2
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/15/2018 9:30:04 PM