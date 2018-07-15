محافظ سوهاج الأسبق يصل عزاء قدري أبو حسين بمسجد عمر مكرم

وصل منذ قليل، اللواء محسن النعماني محافظ سوهاج الأسبق، لعزاء قدري أبو حسين محافظ حلوان الأسبق، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.





وتقام اليوم الأحد، مراسم عزاء قدرى أبو حسين محافظ حلوان الأسبق، ورئيس حزب مصر بلدى، وعضو المجلس الأعلى لنقابة الأشراف، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.



