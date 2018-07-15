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محافظ سوهاج الأسبق يصل عزاء قدري أبو حسين بمسجد عمر مكرم

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:13 م
محافظ سوهاج الأسبق يصل عزاء قدري أبو حسين بمسجد عمر مكرم
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آيات عامر تصوير ياسمين عليوة
 
وصل منذ قليل، اللواء محسن النعماني محافظ سوهاج الأسبق، لعزاء قدري أبو حسين محافظ حلوان الأسبق، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير. 

وتقام اليوم الأحد، مراسم عزاء قدرى أبو حسين محافظ حلوان الأسبق، ورئيس حزب مصر بلدى، وعضو المجلس الأعلى لنقابة الأشراف، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير. 

وكان الراحل قدرى أبو حسين، وافته المنية يوم الإثنين الماضى، وتم تشييع الجنازة من منزل العائلة بشارع البحر بمركز أخميم فى محافظة سوهاج، عقب صلاة العصر من مسجد السوق، فيما أقيم عزاء للعائلة بمنزلها بأخميم فى محافظة سوهاج.
محافظ سوهاج الأسبق يصل عزاء قدري أبو حسين بمسجد عمر مكرم
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