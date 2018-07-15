عاجل.. متظاهرون عراقيون يقطعون الطرق في حي الشعلة ببغداد

قطع متظاهرون عراقيون، مساء اليوم، الطرق في حي الشعلة في العاصمة بغداد، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها.



يذكر أن مدنا عراقية من بينها ذي قار والنجف وبابل والبصرة، تشهد تظاهرات احتجاجية واسعة، منذ يوم الجمعة، ضد نقص الخدمات وللمطالبة بمكافحة الفساد، فيما اقتحم محتجون في مدينة النجف مطار المدينة، ما تسبب في تعطيل حركة الطيران.



وقد شهدت تظاهرات البصرة مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة أدت إلى وقوع إصابات بين الطرفين