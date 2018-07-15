أحمد موسى يسب أمير قطر على الهواء

استنكر الإعلامي أحمد موسى، سخرية أمير قطر تميم بن حمد، من منتخب بلاده أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء تسلمه الراية الرمزية لتنظيم مونديال 2022، مشيرًا إلى أن "تميم " استهزاء ببلاده حينما قال: "لا نعدكم بنتائج لمنتخب قطر، مثل تلك التي حققها منتخب روسيا في كأس العالم 2018".



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس الروسي احتقر تميم بن حمد، معقبًا: "بوتن كان قرفان من تميم.. شايف واحد أهبل قدامه.. وشكل تميم عنده مشكلة في أرجله".



وتابع: "تميم أهان منتخب بده وداس عليه بأقدامه".