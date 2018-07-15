ياسين طاهر وأحمد صقر يصلان عزاء قدري أبو حسين بمسجد عمر مكرم (صور)
الأحد 15/يوليه/2018 - 09:09 م
آيات عامر تصوير ياسمين عليوة
وصل منذ قليل، الدكتور اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، لعزاء قدري أبو حسين محافظ حلوان الأسبق، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.
وتقام اليوم الأحد، مراسم عزاء قدرى أبو حسين محافظ حلوان الأسبق، ورئيس حزب مصر بلدى، وعضو المجلس الأعلى لنقابة الأشراف، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.
وكان الراحل قدرى أبو حسين، وافته المنية يوم الإثنين الماضى، وتم تشييع الجنازة من منزل العائلة بشارع البحر بمركز أخميم فى محافظة سوهاج، عقب صلاة العصر من مسجد السوق، فيما أقيم عزاء للعائلة بمنزلها بأخميم فى محافظة سوهاج.
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