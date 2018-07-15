تتسلم الإعلامية نجوى إبراهيم، غدا الاثنين، درع "الأب القدوة" لاسم الفنان الراحل محمود المليجي من منظمة الأمم المتحدة للفنون، والتي قامت بتجسيد دور ابنته في فيلم "الأرض".

وقال الدكتور نبيل رزق رئيس المنظمة إن الاحتفالية تشهد منح روح الفنان محمود المليجي لقب "الأب القدوة"، وتتسلم درع التكريم الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، بحضور الكابتن حسن شحاتة والمطرب مدحت صالح والمطرب اللبناني معين شريف والفنان جميل راتب والفنان حسن حسني.

وأضاف رزق أن التكريم يأتي في إطار الاحتفال بعيد الأب الذي تقيمه المنظمة للعام الثالث على التوالي، لافتا إلى أنه من المقرر تكريم عدد من الشخصيات العامة، منها الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، والشاعر شوقي حجاب.