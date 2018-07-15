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رئيس مجلس النواب يصل عزاء محافظ حلوان الأسبق بمسجد عمر مكرم (صور)

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:06 م
رئيس مجلس النواب يصل عزاء محافظ حلوان الأسبق بمسجد عمر مكرم (صور)
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آيات عامر تصوير ياسمين عليوة
 
وصل منذ قليل، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لعزاء قدري أبو حسين محافظ حلوان الأسبق، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير. 

وتقام اليوم الأحد، مراسم عزاء قدري أبو حسين محافظ حلوان الأسبق، ورئيس حزب مصر بلدى، وعضو المجلس الأعلى لنقابة الأشراف، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير. 

وكان الراحل قدرى أبو حسين، وافته المنية يوم الإثنين الماضى، وتم تشييع الجنازة من منزل العائلة بشارع البحر بمركز أخميم فى محافظة سوهاج، عقب صلاة العصر من مسجد السوق، فيما أقيم عزاء للعائلة بمنزلها بأخميم فى محافظة سوهاج.
رئيس مجلس النواب يصل عزاء محافظ حلوان الأسبق بمسجد عمر مكرم (صور)
رئيس مجلس النواب يصل عزاء محافظ حلوان الأسبق بمسجد عمر مكرم (صور)
رئيس مجلس النواب يصل عزاء محافظ حلوان الأسبق بمسجد عمر مكرم (صور)
رئيس مجلس النواب يصل عزاء محافظ حلوان الأسبق بمسجد عمر مكرم (صور)
رئيس مجلس النواب يصل عزاء محافظ حلوان الأسبق بمسجد عمر مكرم (صور)
رئيس مجلس النواب يصل عزاء محافظ حلوان الأسبق بمسجد عمر مكرم (صور)
رئيس مجلس النواب يصل عزاء محافظ حلوان الأسبق بمسجد عمر مكرم (صور)
رئيس مجلس النواب يصل عزاء محافظ حلوان الأسبق بمسجد عمر مكرم (صور)
رئيس مجلس النواب يصل عزاء محافظ حلوان الأسبق بمسجد عمر مكرم (صور)
رئيس مجلس النواب يصل عزاء محافظ حلوان الأسبق بمسجد عمر مكرم (صور)
رئيس مجلس النواب يصل عزاء محافظ حلوان الأسبق بمسجد عمر مكرم (صور)
المزيد عن: وفاة محافظ حلوان السابق قدري أبو حسين عزاء قدري أبو حسين أخبار مصر
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