رئيس مجلس النواب يصل عزاء محافظ حلوان الأسبق بمسجد عمر مكرم (صور)

وصل منذ قليل، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لعزاء قدري أبو حسين محافظ حلوان الأسبق، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.





وتقام اليوم الأحد، مراسم عزاء قدري أبو حسين محافظ حلوان الأسبق، ورئيس حزب مصر بلدى، وعضو المجلس الأعلى لنقابة الأشراف، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.



